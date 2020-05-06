شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» طقس الخميس مائل للحرارة.. والقاهرة 32 درجة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، غائم جزئيًا، معتدل على السواحل الشمالية غائم جزئي مع شبورة، مائل للحرارة على شمال الصعيد مشمس مع شبورة، حار على جنوب الصعيد مشمس، والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، لطيف على شمال وجنوب الصعيد.
ويشير الخبراء أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على الصحراء الغربية.
وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية وعلى الأحمر شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «32 – 19»، الإسكندرية «28– 19»، قنا «34- 22»، الأقصر «35 – 23»، أسوان «35 – 23».
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الوضع في مصر
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اصابات
7,201
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تعافي
1,730
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وفيات
452
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