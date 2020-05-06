شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد جلسات مجلس الدولة وفقًا لـ«التباعد الاجتماعي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصل مجلس الدولة عمليات تطهير وتعقيم قاعات المجلس وكافة أرجاء المبنى في ظل ما سبق واتخذه من إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وقررت الأمانة العامة للمجلس عقد جلسات المحاكم وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي ومراعاة المسافات المناسبة لمنع انتشار أي عدوى بين المتقاضين وكذا الموظفين لمواجهة انتشار الفيروس. وشددت الأمانة العامة على ضرورة ارتداء الكمامات أثناء انعقاد الجلسات وسير مجريات العمل بالمجلس ضمن إجراءاتها الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس. انعقاد جلسات مجلس الدولة مع تطبيق التباعد الاجتماعي انعقاد جلسات مجلس الدولة مع تطبيق التباعد الاجتماعي انعقاد جلسات مجلس الدولة مع تطبيق التباعد الاجتماعي انعقاد جلسات مجلس الدولة مع تطبيق التباعد الاجتماعي انعقاد جلسات مجلس الدولة مع تطبيق التباعد الاجتماعي الوضع في مصر Advertisements

اصابات 7,201

تعافي 1,730

وفيات 452

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