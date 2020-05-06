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شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. استبدال أغطية غرف تجميع كابلات «المصرية للاتصالات» بـGRB في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إن الشركة المصرية للاتصالات بالمنوفية بدأت في أعمال تغطية غرف تجميع كابلات الشركة بأغطية جديدة GRB بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، حفاظاً على البنية التحتية المعلوماتية ولضمان تقديم خدمات الاتصالات بمواصفات عالية الجودة تماشياً مع خطة الدولة لعملية التحول الرقمي.
وأوضح «أبوليمون»أنه سيتم استبدال أغطية غرف تجميع كابلات الشركة المصرية للاتصالات القديمة وتغييرها بأغطية جديدة GRB، حيث أن الأغطية القديمة لا تتحمل الأوزان الثقيلة مما يؤدى إلى إتلافها وسرعة تآكلها وسهولة سرقتها، بعكس الأغطية الجديدة التي يتم تنفيذها بنطاق المحافظة فهى تعد أغطية آمنة وذو مواصفات عالية ومحكمة وتتحمل الأوزان الثقيلة.
وأكد أن محافظة المنوفية تنفرد عن باقي محافظات الجمهورية في توفير هذه الأغطية الجديدة والتى تساهم بشكل كبير في الحفاظ على كابلات الشركة المصرية للاتصالات من التلف وتقديم خدمة أفضل.
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