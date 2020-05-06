شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يتفقد كليتي التربية الرياضية والعلاج الطبيعي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، عددًا من المنشآت الجديدة بأرض الجامعة بكفر سعد، ورافقه خلال الجولة الدكتور أسامة صلاح، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عزت الخياط، مدير مركز التعليم المدمج، والدكتور محمد سعيد، المستشار الهندسي، والدكتور عبدالقادر عبدالكريم، منسق عام الجودة الإدارية بالجامع،ة ومسؤولي الإدارة الهندسية بالجامعة.

وشملت جولة رئيس الجامعة تفقد مبنى كلية التربية الرياضية الجديد بكفر سعد، والتأكد من جاهزية المبنى لبدء تشغليه في العام الجامعي 2020/2021، وكذلك تفقد ملاعب الكلية والصالات الرياضية وقاعة الاحتفالات الصغرى، كما تفقد مبنى كلية العلاج الطبيعي، والذي من المقرر تشغيله قريبًا في ضوء تقرير لجنة المعاينة التي قامت بزيارة الكلية مؤخرًا للوقوف على جاهزيتها للافتتاح والتشغيل في أقرب وقت.

وأكد رئيس الجامعة خلال الجولة على أهمية استغلال كافة المنشآت الجديدة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة أي معوقات تعوق تشغيلها لأنها جزء من استثمارات الجامعة.

وشدد السعيد على ضرورة المتابعة المستمرة واليومية لجميع الأعمال الإنشائية التي تجري في الجامعة والإلتزام بالبرنامج الزمني وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقا للمواصفات المعتمدة.

رئيس جامعة بنها يتفقد كليتى التربية الرياضية والعلاج الطبيعى

رئيس جامعة بنها يتفقد كليتى التربية الرياضية والعلاج الطبيعى

رئيس جامعة بنها يتفقد كليتى التربية الرياضية والعلاج الطبيعى

رئيس جامعة بنها يتفقد كليتى التربية الرياضية والعلاج الطبيعى

رئيس جامعة بنها يتفقد كليتى التربية الرياضية والعلاج الطبيعى

رئيس جامعة بنها يتفقد كليتى التربية الرياضية والعلاج الطبيعى