شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 42 مواطنًا خالفوا مواعيد الحظر في بني سويف.. وفض 8 سويقات عشوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المحاسب هاني جويلي، رئيس الوحدة لمركز ومدينة ببا جنوب بني سويف، الأربعاء، عن تحرير 42 محضر كسر حظر، لمواطنين خالفوا القانون أثناء وقت الحظر، بشوارع المركز.

وأشار رئيس مدينة ببا إلى أن نائب المحافظ الدكتور عاصم سلامة، واللواء حمدي فرج، مساعد مدير الأمن، أشرفا على حملة قادها العميد أسامة يونس، مأمور مركز الشرطة، مساء أمس الثلاثاء، وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، للتأكد من استمرار التزام المواطنين بمواعيد غلق المحال التجارية الواردة بقرار مجلس الوزراء الساعة الخامسة مساء وحظر التجوال بعد الساعة التاسعة مساء.

وأشار إلى أن نائب المحافظ أمر بغلق وتشميع ورشة نجارة ومعرض ومخزن سيراميك بقرية طنسا والتحفظ على محتوياته، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير 42 محضر كسر حظر لمواطنين خالفوا القانون أثناء وقت الحظر.

من جانبه أكد الدكتور عاصم سلامة على أن تلك الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، في إطار جهود المحافظة لتنفيذ الخطة الشاملة للدولة لمجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، كذلك مناقشة جهود الوحدة في فض الأسواق العشوائية، حيث تبين فض 8 سويقات عشوائية بمدينة ببا بشارع التحرير وشارع المستشفى وكوبري المحطة وشارع الشباب وشارع الطحاوية وقرية قمبش وسدس، ومتابعة استمرار الرش والتعقيم بقرى نزلة الزاوية والجزيرة وبنى قاسم وغياضة وطنسا والشريف والسلطاني، وتم رش وتعقيم شوارع المدينة، وهي شارع المستشفى وموقف صفط راشين وشارع التحرير وميدان المحطة وشارع الشباب وشارع بورسعيد.

نائب محافظ بني سويف يتابع الالتزام بحظر التجوال

نائب محافظ بني سويف يتابع الالتزام بحظر التجوال

نائب محافظ بني سويف يتابع الالتزام بحظر التجوال

نائب محافظ بني سويف يتابع الالتزام بحظر التجوال

نائب محافظ بني سويف يتابع الالتزام بحظر التجوال

نائب محافظ بني سويف يتابع الالتزام بحظر التجوال