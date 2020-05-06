شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم ورئيس «تنمية الصعيد» يستعرضان آليات تطوير المشروعات الإنتاجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد، آليات تطوير ورفع كفاءة عدد من المشروعات الإنتاجية والخدمية على أرض المحافظة، بحضور اللواء هشام الطويل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع بالهيئة، والعميد أيمن التلباني رئيس الإدارة المركزية للمشروعات التنموية.

صرح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال الاجتماع تم استعراض عدد من المشروعات الإنتاجية والخدمية، وآليات الارتقاء بها ورفع كفاءتها، شملت «مشروع الدواجن التكاملي بالعزب»، وشركة أعلاف الفيوم «مصنع جرفس للأعلاف»، ومشروع المواقف، وتطوير سوق الخضار والفاكهة بدمو، ووحدة الصيانة بالحواتم، ومصنع الطوب الطفلي بكوم أوشيم.

وأكد محافظ الفيوم على تيسير الإجراءات وتذليل العقبات لسرعة تطوير وتأهيل المشروعات، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، لافتاً إلى بدء العمل في تطوير مشروع الدواجن التكاملي بالعزب، مشددًا على الانتهاء منه وفق الجدول الزمني المحدد.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع الدواجن التكاملي يأتي على مساحة 75 فداناً تشمل 5 محطات، تضم كل واحدة منها 12عنبراً مفتوحاً لتسمين الدواجن، بطاقة 60 ألف طائر لكل محطة، فضلاً عن مفرخات البيض، وعنابر الدواجن الأمهات، ومصنعاً لأعلاف الدواجن ينتج حسب حاجة المحطات، وتبعاً لدورات التسمين، فضلاً عن العنابر المغلقة.

كما تناول الاجتماع استعراض إمكانيات ومقومات مشروع شركة أعلاف الفيوم، والذي يأتى على مساحة 25 ألف م2 الذي تم إنشاؤه عام 1986 برأس مال 5 مليون جنيه، ويضم خط إنتاج علف حيواني وعدد 3 مكبس بطاقة 50 طن لكل مكبس بالوردية، ووحدة لاستخلاص وعصر الزيوت، ومخازن لقطع الغيار وورشة صيانة، فضلاً عن 6 صوامع تخزين خارجية بطاقة 300 طن لكل صومعة.

وخلال اللقاء، تم استعراض آليات تطوير ورفع كفاءة موقف سيارات ركاب بني سويف«كموقف نموذجي» بمساحة 9200م2، من خلال وضع محددات رئيسية للتطوير تشمل كافة الخدمات بالموقف، من تطوير لحارات وأرصفة المرور التي تصل إلى 17 رصيفاً، والتند والحوامل وكاميرات المراقبة وغرفة التحكم، ومقاعد لانتظار الركاب ودورات مياه، وشاشات عرض إرشادية، وتسجيل عدد السيارات وأرقامها ومواعيد وصولها وأسماء مالكيها وسائقيها الكترونياً.

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كما شمل مخطط تطوير الموقف، وضع شاشات الإعلانات داخلياً وخارجياً بجانب منظومة إعلامية لإذاعة الإرشادات، وإنشاء نظام للمراقبة الالكترونية، والإضاءة الذكية بلمبات الليد الموفرة، وتنظيم الدخول والخروج آلياً بواقع 2 مدخل وعدد 3 مخارج، وكذا تفعيل آليات الدفع الالكتروني لبونات السيارات، ووضع منظومة آمنة لمواجهة الحريق وتطوير المبنى الإداري، وتوفير أكثر من مدخل للمحلات الكائنة بالموقف والتي يصل عددها إلى 40 محلاً مع الاستغلال الأمثل لها.