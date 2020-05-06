شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال التشغيل التجريبى لمجزر 15 مايو نصف الآلى (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التشغيل التجريبى لمجزر 15 مايو نصف الآلي بعد تطويره واستكمال الأعمال به بتكلفة 115 مليون جنيه تمهيدًا لافتتاحه .

وأضاف محافظ القاهرة أن مجزر 15 مايو هو ثانى مجزر بالمنطقة الجنوبية وسيؤدى افتتاحه إلى تخفيف الضغط على مجزر البساتين والذى يعد من أكبر المجازر الموجودة بمصر وتتوافر به كافة الخدمات .

ومجزر 15 مايو مقام على مساحة 7 أفدنة ويضم مبنى إداري و عنبرين لذبح العجول والضأن ومظلتى إنتظار الضأن والعجول للذبح .

ويضم المجزر خط إنتاج للأغنام وخط إنتاج للأبقار ويستوعب 1500 رأس يوميا تقريبا، بالإضافة إلى محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف ومحطة كهرباء وخزان للمياه سعة 1000 متر وشبكة للحريق طبقا للمواصفات القياسية وثلاجات لحفظ اللحوم ومحرقة للتخلص من اللحوم الفاسدة وسخانات تعمل بالطاقة الشمسية والمكان مزود بكاميرات المراقبة لتأمين المجزر من الداخل والخارج .

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وسيخدم مجزر 15 مايو بعد افتتاحه أحياء طرة والمعصرة وحلوان ومايو والتبين إلى جانب مجزر البساتين الذي يخدم أحياء المعادي والبساتين والمقطم ومصر القديمة ودار السلام والخليفة والسيدة زينب.

وجاء تشغيل المجزر ضمن خطط الدولة بتشغيل المشروعات المتعثرة بالمنطقة الجنوبية، حيث تعثر المشروع منذ عام 2003 وكان قد قدرت تكلفته أن ذلك بحوالى 120 مليون جنيه، فى حين أن إجمالى تكلفة المجزر فى الوقت الحالى تقدر بحوالى 400 مليون وكانت هناك بعض المعوقات التي قد تسببت في تعطيل وتعثر تشغيل المجزر.

ومن بين المعوقات التى عطلت مشروع مجزر 15 مايو بعض الملاحظات الفنية التى أقرتها لجنة الهيئة العامة لخدمات الطب البيطرى بوزارة الزراعة وبعض المعوقات الأخرى لجهات مختلفة ولكن بمضاعفة الجهود، لإدارة التفتيش الفنى والإدارات المعنية بالمتابعة الخارجية مع الجهات الأخرى لمعرفة كل ما يعرقل تشغيل المشروع والسعى بكل جد واهتمام لحله وتذليل كل العقبات.

وأوضحت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، أن المجزر نصف آلي مقام على 7 أفدنة، ومساحة المبنى الاداري 400 م2، ومساحة عنبر العجول وعنبر الضأنى بالإضافة إلى مظلة انتظار الضانى للذبح و مظلة انتظار العجول للذبح يعادل 5 آلاف م2