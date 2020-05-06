شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدعم السياحة الداخلية بـ10 ملايين دينار للتغلب على خسائر القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة تنشيط السياحة الأردنية أنها تعمل حاليا على تنشيط السياحة الداخلية من خلال البرامج المحفزة لزيارة المواقع الأردنية السياحية باستثناء البحر الميت بدعم حكومي يبلغ 40% ويقدر بـ10 ملايين دينار. وأشار مدير هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات إلى أن الدخل السياحي تراجع إلى حوالي "صفر" بعد الإغلاقات التي تمت منذ منتصف شهر مارس بسبب تفشي وباء كورونا، لافتاً إلى أن الدخل السياحي بلغ 5.3 مليار دولار خلال عام 2019.

وأكد -وفقا لوكالة الانباء الاردنية - أن الأردن يعمل حاليا على احتواء الأزمة، مشيرا إلى أن النجاح الأردني في احتواء الأزمة يقدم فرصة لترويج الأردن بشكل أفضل في الأشهر المقبلة. وبين أن الهيئة تعمل على تصوير المواقع السياحية في الأردن وإجراء جولة افتراضية من خلال تقنية الواقع الافتراضي، لافتاً إلى أن الأفكار والبرامج والخطط كثيرة لإنقاذ القطاع السياحي.

Advertisements

ونوه إلى أن الهيئة تعمل حاليا مع منظمة السياحة الدولية على برنامج تدريبي صحي للوقاية خلال العمل في المكاتب السياحية والفنادق والمواقع والمطاعم السياحية والنقل السياحي وكافة المزودين للقطاع السياحي. وتوقع أن تعود السياحة الدينية للعمل كأول نمط للسياحة بعد كورونا، لافتاً إلى أن الأردن يملك 42 موقعا سياحيا دينيا، بالإضافة للسياحة العلاجية والمغامرة.

وكانت هيئة تنشيط السياحة، قد بحثت فى اجتماع اون لاين الحلول التكنولوجية الحديثة والمبتكرة التي يقدمها رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة المتخصصة في مجال السياحة. وبينت الهيئة، أن المشاركين ناقشوا خلال الاجتماعات آليات الترويج للسياحة في الأردن خلال وما بعد مرحلة التعافي من جائحة كورونا، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

وكانت مفوضية السياحة والتنمية الاقتصادية في سلطة منطقة العقبة، اكدت إن السلطة تسعى لتنشيط القطاع السياحي في مدينة العقبة من خلال رفع نسب الإشغال بفنادق المدينة إلى 25 %، عبر إعادة تشغيل المنشآت السياحية والتجارية بهدف تعويض الخسائر التي لحقت بها جراء انتشار وباء كورونا.