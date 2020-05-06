هل ساهم تقارب الآباء مع الأبناء خلال الحظر فى الاكتشاف المبكر للتعاطى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزيرة التضامن الاجتماعىُ استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد مع التأكيد على أهمية دور الأسرة فى الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان من خلال المتابعة المستمرة وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن نتائج صندوق مكافحة الإدمان وأهمية تقارب الآباء والأمهات مع أبنائهم للمساهمة فى الاكتشاف المبكر لمرضى الادمان فى نقاط محددة.

1- عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق " 16023 " خلال أربعة أشهر الأولى من عام 2020، بلغ 38414 مريض .

2- عدد المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن ، تبلغ حتى الان 23 مركزا بـ 14 محافظة.

3- تنوعت الخدمات التى تلقاها مرضى الإدمان ما بين مكالمات للمتابعة، وأخرى للمشورة بجانب تقديم العلاج مجانا وفي سرية تامة.

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4- بلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 91.99% % بينما بلغت نسبة الإناث 8.01%.

5- محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 32.14 % ،يليها محافظة الجيزة بنسبة 17.35 %.

6- جاءت مصدر المكالمات من الآباء والأمهات فى الرتبة الأولى للحصول على الخدمات العلاجية لأبنائهم بنسبة 65 % خلال شهرى مارس وأبريل بزيادة عن الأشهر السابقة إلى أكثر من الضعف.

7- زيادة نسبة مصدر الآباء والأمهات يرجح إلى أنه خلال فترة الحظر والتزام الكثير المنازل للوقاية من فيروس كورونا وتقارب الأباء والأمهات من الأبناء أدى معرفة الأسرة عن ما إذا كان أحد أبنائها يتعاطى المخدرات ثم الاتصال بالخط الساخن "16023" للحصول على الخدمات العلاجية.



