شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: صرف 4.29 مليار جنيه من معاشات مايو حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي من خلال غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص سير عملية صرف معاشات شهر مايو على مدار ساعات اليوم.



وأشار تقرير غرفة العمليات إلى انتظام عمليات صرف المعاشات أمس الثلاثاء في أول ايام صرف الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 2000 جنيه فأقل ؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى مساء امس الثلاثاء عدد 3.94 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية 4.29 مليار جنيه

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 368 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب 367 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 1.99 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 2.30 مليار جنيه، بالإضافة 1.58 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 1.62 مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.50 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.

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وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت في إطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن اتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية " " ATM اعتباراً من صباح الاول من مايو، على أن يتم بداية من الاحد صرف المعاشات المحولة على البنوك ، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر حيث من المقرر ان يبدأ الصرف لأصحاب المعاشات أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف غداً الخميس 7 ابريل ويستمر يوم السبت 9 ابريل وذلك وفقاً لخطة الصرف المعتمدة.

وبالنسبة لفئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم الاحد الموافق 10 مايو .