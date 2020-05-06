شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة المنشآت الفندقية تعمم شروط عمل السياحة الداخلية على الفنادق لتوفيق أوضاعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عممت غرفة المنشآت الفندقية على أعضائها من الفنادق والمنتجعات بكافة محافظات مصر قائمة بالتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء لبدء التشغيل خلال الفترة المقبلة، حتى تبدأ الفنادق الراغبة بالعمل فى ظل الأوضاع الراهنة بدء توفيق أوضاعها.

واشتملت الضوابط التى اعتمدها مجلس الوزراء على رؤية وخطة عمل التشغيل السياحي الآمن من خلال تطبيق حزمة تدابير احترازية وإجراءات وقائية وصحية، في الفنادق والمطاعم السياحية، بغرض العمل في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.

وستلتزم المنشآت التى ترغب فى العمل خلال الأزمة الراهنة لضمان سلامة السائحين والعاملين بالقطاع، وتهدف إلى تطبيق التشغيل السياحى الآمن بما يحقق عودة التشغيل السياحي تدريجيا بشكل آمن، والحد من الخسائر الجسيمة التي يتعرض لها القطاع. وتضمنت الضوابط 7 محاور رئيسية يتعين على المنشآت الفندقية والسياحية الالتزام بها بداية من استضافة النزيل وحتى مغادرته، وأول محور هو التدابير والإجراءات الوقائية للمنشآت السياحية والفندقية، وتشمل الحد الأقصى من الاشغال الفندقى 25% من الطاقة الاستيعابية للفندق، ولا يجوز تسكين اكثر من شخصين بالغين فى الغرفة، ويجب التقليل من التجمعات والانشطة الاجتماعية، وعدم اقامة أى حفلات او أفراح داخل المنشآة، ووضع لافتات للتوعية والوقاية وتصف طرق عدم انتشار العدوى. بالإضافة إلى توفر التهوية الجيدة فى جميع الاماكن، والمراجعة والمتابعة الدائمة على موردى السلع والخدمات لاتباع انظمة عمل آمنة تمنع انتشار كوفيد 19، كما يجب على المنشآت الفندقية والسياحية توفير كافة الادوات الحماية الشخصية.

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أما المحور الثانى فيتضمن إجراءات الوقاية بالفنادق عند استقبال النزلاء، والتى تشترط توفير جهاز اختبار سريع، ويتم تحميل قيمة الاختبار على فاتورة النزلاء. ويلتزم الفندق بتخصيص طبيب لفحص كل نزيل، للتأكد من خلو الجميع من أى أعراض أو أمراض تنفسية وتعقيم أمتعة النزلاء عند وصولهم وقبل دخولها الفندق، وتركيب أجهزة تعقيم عند مدخل الفندق، وتوفير معقم اليدين فى منطقة الاستقبال، وتطهير كافة المناطق باستمرار وفقا لتعليمات وزارة الصحة.

والمحور الثال، يتعلق بإجراءات الوقاية للاشراف الداخلى والمغسلة، وتشمل تطهير الغرف بشكل يومى بالادوات الخاصة بمنع انتشار العدوى ووفقا لتعليمات وزارة الصحة، تنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة فى الاماكن والحمامات العامة. تطهير كافة الممرات والغرف بعد مغادرة النزلاء، وتوفير آلة بخار لتعقيم الاثاث والاقمشة، وتطهير المغسلة يوميا بعد انتهاء عمليات غسيل المفروشات.

والمحور الرابع إجراءات الوقاية فى قسم الاغذية والمشروبات، والتى تتضمن ترك مسافة متر ونصف بين الطاولات، والحد الاقصى للكراسى أربعة لكل طاولة، وتطهير المطعم والطاولات والادوات بعد كل وجبة، والتأكد من وجود لافتات لا تلمس الطعام باليد،