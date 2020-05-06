شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقابة البيطريين: 10 إصابات بفيروس كورونا بين الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو مجلس النواب، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بين الأطباء البيطريين حتى الآن، وصل إلى 10 حالات، لافتا إلى تماثل طبيبة بيطرية من بين العشر حالات الشفاء، بعد تلقيها العلاج بمستشفيات العزل، موضحا أن الإصابة نتيجة جاءت خلال مشاركتهم فى أعمال الكشف على الأغذية بمستشفيات العزل.

وأوضح ضيف، فى تصريحات لليوم السابع، أن كافة حالات الإصابة يحق لهم الحصول على مبلغ 20 ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية، والتى تم إقرارها من قبل مجلس الاتحاد، للإصابات فى النقابات الأربعة الأعضاء "أطباء بشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، بجانب 50 ألف جنيه لحالات الوفاة.

من ناحية أخرى، كان قد خاطب الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات، وعضو مجلس النواب، المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، لإخطاره بأن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالنقابة العامة قد قررت تحديد يوم الجمعة الموافق 12 يونيه 2020، لإجراء الانتخابات، على مقعد النقيب العام، والتجديد النصفى لمجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية 2020.

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وكان قد خاطب الدكتور البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لطلب ضم الأطباء البيطريين العاملين بوزارة الزراعة، ضمن الفئات المستحقة لكادر المهن الطبية، الصار بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

وأشار وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، إلى أنه تقدم قبل ذلك بمشروع قانون بشأن سريان أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بوزارة الزراعة من غير المخاطبين لقوانين أو لوائح خاصة، ومشروع تعديل قانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، ومستشفيات الطلية والجامعات، وتم الموافقة المبدئية على مشروعى القانونين فى لجنة الزراعة والرى.