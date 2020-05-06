شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة حلوان يقر آلية تقديم أبحاث الطلاب بديل امتحانات التيرم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس جامعة حلوان اجتماعه رقم 493 بشأن تنظيم امتحانات الفصل الدراسى الثانى للطلاب بالجامعة واتخذ عدد من القرارات العاجلة والهامة وفى مقدمتها إقرار قواعد تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 699 بتاريخ 18 أبريل 2020، والخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019-2020 على النحو الوارد من قبل اللجنة المشكلة في هذا الخصوص .

وأقر مجلس جامعة حلوان آلية تقييم وإرسال الأبحاث الطلابية وتطبيق قواعد الكنترول لفرق النقل للعام الجامعي 2019-2020 حيث تحدد كل كلية بالتنسيق مع الأقسام العلمية شروط ومعايير العمل البحثي، ويتم إعلان ذلك للطلاب بحد أقصى غدا الخميس الموافق 7 مايو 2020، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

واتفق مجلس جامعة حلوان على أن تقوم كل كلية عضو هيئة التدريس، بالتواصل مع الطلاب لتوضيح طريقة إرسال الأبحاث عبر البريد الإلكتروني، سواء من خلال قيام الكلية عضو هيئة التدريس، بإنشاء بريد إلكتروني لهذا الغرض، أو إنشاء بريد إلكتروني مؤسسي موقع إلكتروني مؤمن، من خلال مركز الحساب العلمي بالجامعة في حالة الأعداد الكبيرة، و تقوم الكلية/ الأقسام العلمية/ البرامج، بإعلان إطار استرشادى لتعريف الطلاب بالخطوات الإجرائية لعمل المشروع البحثي وكيفية إنجازه.

Advertisements

وأكد مجلس جامعة حلوان، أنه يمكن تقديم الأبحاث بصورة فردية أو جماعية بحد أقصى 5 طلاب في البحث الواحد، على أن يظهر دور كل طالب في الأبحاث الجماعية، يتم استقبال الأبحاث الطلابية في الفترة من 31 مايو حتى 21 يونيو 2020، ويراعى في تقييم الأبحاث الدقة وعدم قبول أي بحث إذا ثبت اقتباسه أو نقله من مصادر أو رسائل أخرى سواء كليا أو جزئيا.

واوضح مجلس جامعة حلوان، أنه يسمح للطالب بتقديم تظلم من نتيجة تقييم البحث خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة، وذلك للطلاب الراسبين في البحث، يسمح كذلك للطالب/الطلاب الراسبين في البحث بإعادة تقديم عمل بحثي آخر لمرة واحدة أخرى في حالة عدم قبول البحث في المرة الأولى.

وأكد مجلس جامعة حلوان، أنه سيتم حصر الطلاب الذين لم يرسلوا أبحاثهم، ويتم عمل قائمة بهم وإبلاغهم من خلال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بمختلف الوسائل المتاحة، وفى حالة عدم تقدم الطالب بعمل بحثي يمنح فرصة أخرى واحدة مع الطلاب المتقدمين للمرة الثانية، موضحا أن الطالب المعتذر عن مقررات العام الماضي بالكامل، أو الفصل الدراسي الثاني بالكامل، يعامل معاملة الطالب المستجد.