شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تذيع تلاوات قرآنية للشيخ الطبلاوى عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أنها ستذيع عددا من التلاوات القرآنية للشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوى، نقيب القراء ومحفظي القرآن الكريم، الذى توفى مساء أمس عن عمى يناهز 86 عاما.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم: "في وداع الشيخ محمد محمود الطبلاوى، نقيب القراء ومحفظي القرآن الكريم تذيع وزارة الأوقاف اليوم تلاوة قرآنية مباركة بصوته العذب الشجي الذي طالما احتل مكانة في قلوب وعقول محبيه وكان مقصدًا لجميع المسلمين ، وذلك عبر قناتها على اليوتيوب وكذلك من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك وصفحة وعي ، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته وجعل القرآن شفيعًا له يوم القيامة".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نعى بخالص الحزن والأسى الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، قائلاً:"فقدنا قامة شامخة من أعلام القراء في العصر الحاضر ، صاحب أداء مميز في التلاوة أحبه أهل القرآن وارتضوه نقيبا لهم ، رحمه الله (عز وجل) رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ، وألهم آله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان ، وأخلف مصر وأهل القرآن فيه خيرًا".

وقرر وزير الأوقاف إطلاق اسم المرحوم على أحد مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم تكريمًا لذكراه وتقديرا لما قدمه في عالم التلاوة .

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ولد الشيخ محمد محمود الطبلاوى، فى 14 نوفمبر من عام 1934، ويروى الطبلاوى عن ميلاده أن جده بشرّ والدته، بأن من فى بطنها سيكون من حفظة القرآن الكريم، واعتنى والده بذلك، وكان يشرف عليه فى "الكتّاب"، مضيفاً أن الأطفال كانوا يدفعون "تعريفة" لمحفظهم، ولكن والده كان يدفع "قرش صاغ" لزيادة الاهتمام به، مؤكداً أنه أتم حفظ القرآن وعمره 9 سنوات.

ويروى الشيخ الطبلاوى أن أول أجر له كان 5 قروش من عمدة قريته وكان عمره وقتها 11 عامًا، وذاع صيته من وقتها حتى أصبح ينافس كبار القراء فى عصره.