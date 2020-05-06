البحوث الفلكية: السوبر مون الأخير بـ2020 يزين سماء مصر غدا فى مشهد بديع

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن القمر سيبدو للناظرين بدرا بدء من اليوم الأربعاء ولمدة 3 أيام متتالية هي 6 و 7 و 8 مايو ، وهو بدر شهر رمضان .

وأضاف رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، في تصريحات له، أن القمر يبدو لنا بدرا لمدة ثلاثة أيام متتالية هي 6 ، 7 ، 8 مايو ، لأن عين الانسان لا تستطيع تمييز استدارة قرص القمر بالكامل او إضاءته الكاملة بنسبة 100 % ، فعندما تكون نسبة إضاءته 97% او أقل قليلا يراه الانسان بدرا ايضا ، وهو ما سيترائى لنا يومي 6 ، 8 مايو.

وكشف رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن البدر الكامل التام فسوف يكون يوم غدا 7 مايو، وفي هذه المرحلة يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره اي تكون مسافته أقل من 370 ألف كم من الارض ، وهو ما نسميه القمر العملاق او القمر السوبر حيث يزيد حجمه بنسبة 14% واشراقه بنسبة 30% عن البدر العادي .

يذكر أن الكرة الأرضية اقتربت من البقايا الغبارية لمذنب هالي مصدر شهب إيتا الدالويات السنوية ويتوقع أن تصل ذروتها خلال الساعات قبل شروق شمس اليوم الأربعاء 6 مايو بسماء مصر والوطن العربي وسيتزامن معها وجود القمر شبه المكتمل ما سيتسبب في طمس العديد من الشهب باستثناء الساطعة منها لذلك سنه 2020 ليست من السنوات المثالية لرصد شهب ايتا الدالويات.

ومن جانبها كشفت الجمعية الفلكية بجدة في تقرير لها، أن القمر سيصل لحظة الاكتمال عند الساعة (10:45 صباحا بتوقيت جرينتش) ويكون قد قطع نصف مداره حول الأرض.