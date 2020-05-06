شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة: لم نصدر أى قرارات بشأن الاحتفال بمولد جبل الطير فى مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن دير العذراء مريم بجبل الطير بالمنيا، إن الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط ورئيس الدير لم يصدر حتى اليوم أية قرارات تتعلق بالاحتفال بمولد السيدة العذراء بجبل الطير الذى يحل موعده في مايو من كل عام.

وذكر الدير في بيان له: أن المطران سوف يعلن لاحقًا قرارا نهائيا بشأن الاحتفال من عدمه بهذا العيد السنوي في ظل أزمة وباء كوفيد 19 المعروف باسم كورونا.

تضم منطقة جبل الطير ديرًا أثريًا يقع مدخله الرئيسي في الناحية الغربية مواجها للهيكل وجدرانه بها أعداد كثيرة من النوافذ وفي الناحية الشمالية يوجد بروز يعلوه المنارة وفيها جرس الكنيسة، ويعلو الجدار الغربي 4 شبابيك على شكل صليب، ويوجد داخله ممر مستطيل أمام الباب الجنوبي ولوحة من الفسيفساء في الجدار الشرقي وفي الجهة الغربية سلم صاعد إلى أعلى الدير، كما يوجد سلم داخل الممر المتواجد أمام الباب الغربي يصل إلى أعلى الدير.

ويطلق البعض على الدير اسم جبل الطير بسبب تجمع أعداد كبيرة من "طير البوقيرس" داخله، كما يطلق عليه البعض اسم جبل الكف لمنع المسيح سقوط صخرة عليه ووالدته بعد أن أشار إليها بـ"كف يده" التي انطبعت على الصخرة حتى الآن ويتم عرضها داخل "المتحف البريطاني"، كما يشتهر باسم دير "البكرة" لوجود بكرة كانت تستخدم في الصعود والنزول من الجبل.

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وتضم المنطقة أيضًا، كنيسة السيدة العذراء، التي يقول عنها القس داود ناشد وكيل مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، إنها الملكة والقديسة هيلانة 328 ميلادية هي التي شيدتها، وجدّدها الأنبا ساويرس مطران المنيا والأشمونين 1938 ميلادية، ويوجد داخلها مغارة تُسمى السيدة العذراء اختبأت فيها العائلة المُقدسة 3 أيام، بعد أن وصلت إلى المنطقة قادمة من قرية البهنسا في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، خلال رحلة هروبها من بطش الرومان، إضافة إلى هيكل من الخشب به زخارف منفذة بالحشوات المجمعة يعلوه صور لـ"العذراء" و"القديسين"، كما يعلو صحن الكنيسة قبة قائمة على مناطق انتقال من جسور حجرية ويُحيط بالجدران الداخلية مصاطب منحوتة للجلوس عليها، إضافة إلى الأيقونات والمعمودية الأثرية.

ومن ضمن محتويات المنطقة أيضًا شجرة "لبخ" عالية تسمى "العابد" تكون جميع فروعها هابطة باتجاه الأرض ثم صاعدة بالأوراق الخضراء يُقال لأنها سجدت لـ"السيد المسيح