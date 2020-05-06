شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة استثنائية تصل القاهرة وعليها 190 مصريًا من العالقين في الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، رحلة استثنائية، سيرتها الخطوط الكويتية لعودة المصريين العالقين بالكويت ، وعلى متنها 190 ‪ مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد ومن المنتظر وصول رحلتين خلال الساعات القادمة .

صرحت مصادر بمطار القاهرة ، بأن رحلة الخطوط الكويتية وصلت المطار قادمة من الكويت وعلي متنها 190 مصريا كانوا عالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول ، تم تخصيص حجر صحي لعزلهم لمدة 14 يوما ، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

Advertisements

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .