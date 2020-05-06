شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شركة المترو تواصل أعمال تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت شركة المترو أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات ضد كورونا، مع بث رسائل توعية عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على العاملين المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم ارتداء الكمامات باستمرار.

كانت شركة المترو أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.



شركة المترو تواصل أعمال التعقيم والتطهير (1)



شركة المترو تواصل أعمال التعقيم والتطهير (2)



شركة المترو تواصل أعمال التعقيم والتطهير (3)

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شركة المترو تواصل أعمال التعقيم والتطهير (4)



شركة المترو تواصل أعمال التعقيم والتطهير (5)



شركة المترو تواصل أعمال التعقيم والتطهير (6)



شركة المترو تواصل أعمال التعقيم والتطهير (7)



شركة المترو تواصل أعمال التعقيم والتطهير (8)



شركة المترو تواصل أعمال التعقيم والتطهير (9)



