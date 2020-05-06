شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول تركى : العدد الحقيقى للإصابات بفيروس كورونا فى البلاد 600 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ايتون تشيراي رئيس سياسات الامن القومي في الحزب القومي على الهواء مباشرة انه وفقا لمعلومات وزارة الصحة فهناك 600 الف حالة اصابة كورونا مشتبه فيهم في تركيا لكن الوزارة لا تريد الكشف عنها.

على جانب أخر ، توقعت صحيفة تركية أن يصبح ما لا يقل عن 3 ملايين شخص عاطلين عن العمل في الأشهر المقبلة بسبب أزمة كورونا .

وأشارت الصحيفة إلى أنه في هذه الحالة، وحتى لو لم تنمو القوة العاملة، فإننا ننظر إلى مستوى بطالة يتجاوز الـ 20 بالمئة. والأسوأ من ذلك، أن معدل البطالة طويلة الأمد - الأشخاص الذين يبحثون عن عمل لمدة عام أو أكثر - سيقفز إلى معدلات مرتفعة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل لفترات طويلة إلى 750 ألف في عام 2017، وبحلول عام 2019 ارتفع إلى أكثر من مليون شخص، أو واحد من كل أربعة أشخاص عاطلين عن العمل.

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وأضافت :"إذا دفع فيروس كورونا عدد العاطلين عن العمل إلى 7 ملايين، فإن التقدير المتفائل هو أن ثلث هؤلاء سيكونون عاطلين عن العمل لفترة طويلة، وهذا يعني 2.3 مليون."

وتابعت :"عندما تأخذ هذه الجماهير، الذين ليسوا مؤهلين للحصول على إعانة البطالة، وتضيفهم إلى ملايين الموظفين الذين من المرجح أن يتم تسريحهم ودعمهم بدفعات شهرية حكومية بقيمة 1170 ليرة (170 دولارًا) للعمال في إجازة غير مدفوعة، يتضح من هنا مقياس الانهيار الاجتماعي الذي يهدد تركيا."