صور.. وزير التعليم: 950 مليون جنيه تكلفة تعقيم لجان الثانوية والدبلومات الفنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تكلفة إجراء امتحانات الشهادات للثانوية العامة والدبلومات الفنية فى اللجان، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات يبلغ 1.4 مليون طالب سيؤدون الامتحانات على مدار 20 يوما، وأن تكلفة التعقيم والإجراءات الوقائية والاحترازية خلال تلك الفترة ستبلغ 950 مليون جنيه.
وقال شوقى: "الحاجة الوحيدة اللي عايزة لجنة هى شهادة الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية، لافتا إلى أن الوزارة طالبت بمخصصات مالية فى مشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2020/2021 نحو 132 مليار جنيه، ووزارة المالية وافقت على تخصيص 109 مليارات جنيه فقط، قائلا: "الموازنة عليها ضغط شديد خصوصا إن إحنا داخلين على هم شديد بسبب فيروس كورونا"
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2020/2021، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى..
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