«القضاء الإداري» تؤيد استمرار عرض «رامز مجنون رسمي»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار رفضت محكمة القضاء الإداري، الأربعاء، الدعاوى المطالبة بوقف عرض برنامج «رامز مجنون رسمي» الذي يقدمه الفنان رامز جلال على فضائية «mbc مصر». وأيدت المحكمة بحكمها استمرار إذاعة البرنامج، وقضت بإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. كان مقيمو الدعاوى قد قالوا فيها إن «مصر كانت ومازالت مهد الحضارات وشعاع الفنون وستظل دائما وإبدا هي منارة الفنون والعلوم الفنية والإبداع وأنه لمن حق الشعب المصري أن يعرض عليه كل ما هو متزن نفسيًا ومرجحًا عقلً»، مشيرين إلى أن «ما قام به الفنان رامز جلال من صياغة وإعداد فني ومهني غير مقبول لفناني مصر وهو الأمر الذي تصدت له طوائف الشعب باستهجان ما يقوم هذا العمل ببثه وما شهدناه من التعامل بانحراف نفسي في ما يذاع على القنوات الفضائية بقناة mbc مصر، حيث إن «القناة خالفت كافة المواثيق العالمية في ما قامت بإنتاجه وبثه على قنواتها»، بحسب الدعاوى. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 7,201

تعافي 1,730

وفيات 452

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