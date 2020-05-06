شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزيرة خارجية جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من نظيرته الجنوب أفريقية، ناليدي باندور.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاتصال تضمن التباحث حول أنشطة واجتماعات الاتحاد الأفريقي اتصالاً بتسلم جنوب أفريقيا رئاسته من مصر، شهر فبراير الماضي، فضلاً عن تناول عدد من القضايا الأفريقية محل الاهتمام المُشترك.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين بحثا كذلك التحديات الناتجة عن جائحة فيروس «كورونا» المُستجد، حيث تم التأكيد على أهمية تنسيق وتضافر كافة الجهود للتصدي للآثار الناجمة عنه على الصعيد القاري. كما تناول الوزيران سُبل تعزيز مسار التعاون الثنائي بين مصر وجنوب أفريقيا.