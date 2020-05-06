شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: جاري تنفيذ 96 مشروعًا للصرف الصحي بـ 12مليار و136 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه جاري تنفيذ 96 مشروع بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجماليه بلغت 12 مليار و136 مليون جنيه، والتي تشمل إقامة 31 محطة معالجة و197 محطة رفع، بالإضافة إلى خطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطارإهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

وشدد المحافظ على الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا، والتأكد من إرتداء العمال الكمامات الواقية خلال أوقات العمل، بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهيروالتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه قال اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء محطه معالجة قنتير بتكلفة مالية بلغت 210 مليون جنيه لتعمل بطاقه إنتاجية 100 ألف م3 / اليوم، وتخدم قرى «قنتير- الغزالى- زيزو- غالي» بمركز ومدينة فاقوس، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ جميع الأعمال تخطت 94 % .