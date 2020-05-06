شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الثالثة لصرف المعاشات في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت عمليات صرف المعاشات في محافظة البحيرة لمستحقى المعاشات من الفئات أكبر من ألفين وأقل من 3 آلاف جنيه، وقامت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة برش وتعقيم مكاتب البريد وأماكن صرف المعاشات المخصصة في السرادقات المقامة وكذلك المدراس ومراكز الشباب المخصصة لصرف المعاشات.

وفى كفر الدوار قام اللواء أحمد على مرزوق، رئيس المدينة، بتفقد صرف المعاشات في النادى الإجتماعى للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية للتباعد بين مستحقى المعاشات وتوفير وسائل الوقاية والمطهرات وتطهير أماكن الصرف، وفى إيتاى البارود قامت الوحدة المحلية برئاسة محمد كجك، بتطهير أيادى المستحقين للمعاشات.

وفى الدلنجات وزعت الوحدة المحلية برئاسة كامل غطاس كمامات على مستحقى المعاشات كما تم فحص المستحقين بجهاز الفحص الحرارى أثناء الانتظار لصرف المعاشات، وفى دمنهور قامت الوحدة المحلية برئاسة المحاسب محمد خميس برش وتعقيم مكاتب البريد وأماكن صرف المعاشات قبل بدء عمليات الصرف، وتزويد أماكن الصرف بمقاعد ووضعها بشكل متباعد.

صرف المعاشات فى البحيرة

صرف المعاشات فى البحيرة