«إعلامي الوزراء» ينشر تقريرا لـ«CNN» حول أهمية وتاريخ قناة السويس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقرير مصور نشرته شبكة CNN العالمية سلطت فيه الضوء على قناة السويس، باعتبارها أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم التي تعتبر طريق شحن حيوي لنقل البضائع بين أوروبا وآسيا لأكثر من مائة وخمسين عامًا.
وأوضح التقرير، أنه تم إطلاق وتنفيذ خطة طموحة لتطوير وتحديث وتوسعة القناة في عام 2016 بطول 35 كم، الأمر الذي ضاعف عدد السفن التي تمر بها.
وفي نفس السياق، أشار التقرير إلى أهمية المنطقة الحرة الاقتصادية العملاقة التي تم إنشاؤها والتي تهدف إلى جذب الكثير من الصناعات والمستلزمات من جميع أنحاء العالم، مستفيدة في ذلك من حركة المرور المتزايدة بالقناة خاصة وأنها توفر الكثير من الوقت ومنخفضة التكاليف.
وأبرز التقرير أن شركة «DP» العالمية التي تدير الميناء الأكبر في قناة السويس- والذي يقع في المدخل الجنوبي- يبلغ حجم استثماراتها 1.6 مليار دولار، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً خاصةً وأن هذا الميناء لم يكن مستغلاً اقتصادياً من قبل إنشاء المنطقة الاقتصادية.
وفي النهاية، أكد التقرير أن تطوير هذا الميناء، بجانب مشروعات تحديث وتوسعة قناة السويس قد ساهم في تحقيق النمو الاقتصادي لمصر.
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