شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية بالشرقية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية والنوادي ومراكز الشباب والمدارس والمعاهد الأزهرية ومكاتب البريد والشوارع ودورالعبادة والأيتام ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافه ATM بالتنسيق والمشاركة بين مديريات «الصحة- الطب البيطري- الزراعة- التضامن الاجتماعي» وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من إحتمالية الإصابة بعدوى الفيروس، مناشداً المواطنين الإلتزام بساعات حظر التجوال والإبتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

ومن جانبها، قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإستغلال ساعات الحظر وتنفيذ أعمال التطهيروالتعقيم بقريتي شرويده والعصلوجي بمدينة الزقازيق وقرية تليجة بمركز ومدينه كفر صقر حيث شملت أعمال التطهير رش المباني من الخارج والشوارع والطرقات ومواقف السيارات تنفيذا للاجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة الجميع.

كما قامت إدارة المكافحة الحلقية بمديرية الزراعة بالتنسيق مع مجلس مدينة الزقازيق وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بديوان عام المديرية وإدارة الزقازيق الزراعية ومبني إدارة غرب الزقازيق التعليمية الزراعية وشملت أعمال التطهير والتعقيم المكاتب والطرقات السلالم والحمامات والسلالم حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمزارعين متلقي الخدمة بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمنازل من الخارج ومواقف للسيارات بقرية دهمشا وكفر دهمشا بمركز ومدينة مشتول السوق.