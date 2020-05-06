شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتفقد الأعمال النهائية لصيانة كوبري المنصورة القديم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الأعمال النهائية لصيانة وإعادة تأهيل كوبري المنصورة القديم، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، ومحمد سيد، رئيس المدينة.
تفقد المحافظ الأعمال التي تم الانتهاء منها، وبعض الأعمال الجاري العمل بها، موجها بسرعة الانتهاء طبقا للجدول الزمني المحدد، تيسيرا على المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية المطلوبة في التنفيذ وبدقة عالية.
وقال المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال الدعم لهيكل الكوبري، وصب بلاطة سقف الكوبري، وجار حاليا الانتهاء من أعمال الدهانات لهيكل الكوبري من الداخل والخارج، ليتم افتتاحه قريبا، للتيسير على المواطنين، وتخفيف الحركة المرورية.
وكان المحافظ قد وافق على اعتماد مبلغ 3 ملايين جنيه لإحلال وتجديد كوبري المنصورة القديم من «نشاط كبارى» للمشروعات المركزية بخطة العام المالي 2019/2020.
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