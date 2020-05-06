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تطهير سوق الأنصاري وموقف سيارات ميكروباص الجناين بالسويس لمجابهة كورونا

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أمل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع خالد سعداوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عيد سعيد، مساعد مدير الأمن، أعمال التعقيم والتطهير لسوق الأنصاري وموقف ميكروباص الجناين بحي السويس من خلال إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد محمد نبيل، وفريق العمل المشارك ورجال الحماية المدنية من الضباط والأفراد القائمين بأعمال التطهير، حيث تم تعقيم ورش جميع أنحاء السوق والموقف.

وتابع العمل من مشروع الأسواق، العميد علاء إسماعيل، مدير عام الأسواق.

تطهيرسوق الأنصاري وموقف سيارات ميكروباص الجناين بالسويس
تطهيرسوق الأنصاري وموقف سيارات ميكروباص الجناين بالسويس
تطهيرسوق الأنصاري وموقف سيارات ميكروباص الجناين بالسويس
تطهيرسوق الأنصاري وموقف سيارات ميكروباص الجناين بالسويس
تطهيرسوق الأنصاري وموقف سيارات ميكروباص الجناين بالسويس
تعقيم وتطهير شوارع السويس
تعقيم وتطهير شوارع السويس
تعقيم وتطهير شوارع السويس
تعقيم وتطهير شوارع السويس

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