- 1/13
- 2/13
- 3/13
- 4/13
- 5/13
- 6/13
- 7/13
- 8/13
- 9/13
- 10/13
- 11/13
- 12/13
- 13/13
شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير سوق الأنصاري وموقف سيارات ميكروباص الجناين بالسويس لمجابهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع خالد سعداوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عيد سعيد، مساعد مدير الأمن، أعمال التعقيم والتطهير لسوق الأنصاري وموقف ميكروباص الجناين بحي السويس من خلال إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد محمد نبيل، وفريق العمل المشارك ورجال الحماية المدنية من الضباط والأفراد القائمين بأعمال التطهير، حيث تم تعقيم ورش جميع أنحاء السوق والموقف.
وتابع العمل من مشروع الأسواق، العميد علاء إسماعيل، مدير عام الأسواق.
كانت هذه تفاصيل خبر تطهير سوق الأنصاري وموقف سيارات ميكروباص الجناين بالسويس لمجابهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.