شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس إدارة البورصة يقترح خلق سوق للاقتصاد غير رسمي ودمجه بسلاسل الإمداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، العضو المنتدب لشركة «ام بي للهندسة» وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ممثلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، على أهمية إطلاق وتنفيذ مبادرات حقيقية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد القومي وخاصة في ظل تنامي حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر، حيث أشار آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الحجم الحقيقي لمنشآت الاقتصاد غير الرسمي في مصر بلغ 2 مليون منشأة أو ما يمثل 53% من إجمالي المنشآت الاقتصادية في البلاد، كما أن عدد العاملين في هذا القطاع بلغ نحو أربعة ملايين عامل أو ما يعادل 29.3% من إجمالي العاملين في المنشآت الاقتصادية وهذا بالطبع نسبة كبيرة لا يستهان بها.

وأضاف «شلبي» أن القطاع غير الرسمي لا يحتاج حوافز ضريبية، حيث أنه في الأساس لا يتكبد ضرائب، من هنا تصبح الحوافز الضريبية غير كافية للتحول للاقتصاد الرسمي ولكن لابد من أن يعمل مجتمع الأعمال وجمعيات واتحادات الأعمال والحكومة جنبا إلى جنب من أجل إطلاق مبادرات وحوافز حقيقية جاذبة لهذا القطاع لتكون مشجعة بالفعل حتي ينضم إلى اقتصاد الدولة الرسمي.

وأشار إلى أنه لا يمكن لهذا القطاع أن يدخل إلى الاقتصاد الرسمي إلا إذا قامت الحكومة ومجتمع الأعمال بخلق سوق يستطيع من خلاله تحقيق منافع اقتصادية أعلى من تكلفة انضمامه للاقتصاد الرسمي ليصبح بذلك انضمامه للاقتصاد الرسمي هو الخيار الاستثماري الأمثل. في هذه الحالة تستطيع الدولة الاستفادة من حجم أعمال هذا القطاع الكبير بعد أن يكون قد اندمج بالفعل في منظومة الضرائب ويتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة من اجل تعظيم حجم أعماله.

ولفت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية إلى أن الحوافز الضريبية المنصوص عليها في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن تكون مفيدة بشكل جيد لهذا القطاع، وطالب بأن يتم توجيهها إلى الشركات الكبيرة التي سوف تنضم إلى المبادرات التي من شأنها خلق سوق جديد إلى هذا القطاع وعلى سبيل المثال وليس الحصر بالحصول على حوافز ضريبية في حال دمجها للشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد الخاصة بها وإحلال المنتج المستورد بالمحلي ومن الممكن أيضا تحقيق حوافز ضريبية في حالة التعاملات بالدفع الإلكتروني للشركات المتوسطة والصغيرة مضي قدما نحو اقتصاد غير نقديCashless Economy«والذي بطبيعته يساعد على حصر حجم أعمال الاقتصاد غير الرسمي، وبذلك يكون القانون قد ساهم في خلق سوق جديد لهذا القطاع يجذبه للاندماج للاقتصاد الرسمي من أجل تعظيم منافعه الاستثمارية.