شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب أطباء وتمريض «حميات الغردقة» للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، الأربعاء، تنفيذ برنامج تدريبي لإعداد هيئة التمريض بمستشفى حميات الغردقة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، في بيان له، أن التدريب يتم من خلال أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مستشفيات الصدر والحميات ومستشفيات العزل.

وأضاف «مرعي»، أن من المقرر أن يستمر التدريب لمدة 3 أيام، ويشرف على التدريب الدكتور زكريا كامل، مدير إدارة التدريب بالمديرية، كما يجري تدريب أطباء حميات الغردقة للتعامل مع حالات مرض فيروس كورونا المستجد عبر تقنية الفيديو كونفرانس ضمن البرنامج التدريبي لإعداد أطباء مستشفى حميات الغردقة للتعامل حالات فيروس كورونا المستجد بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.