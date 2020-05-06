شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن المنيا» يكشف غموض سرقة 1.8 مليون جنيه من خزينة «تأمينات مغاغة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق البحث الجنائي بشمال المنيا، في كشف غموض سرقة مليون و800 ألف جنيه من خزينة مكتب التأمينات الاجتماعية – فرع مدينة مغاغة.

وتبين أن مرتكب الواقعة مسؤول سابق بالفرع، استغل الأجازة الأسبوعية في إجراء عمليات صيانة وهمية لخط الصرف الصحي وإزالة أحد جدران الحوائط ودخول الفرع وسرقة الخزينة بمفتاح كان بحوزته خلال فترة عملة بالخزينة.

تم القبض على المتهم، وتم تمثيل الجريمة ومطابقتها لفيديوهات كاميرات المراقبة التي أكدت ارتكابه الواقعة. وتم إحاله للنيابة العامة التي تجري تحقيقات موسعة برئاسة شريف الجمال، مدير نيابة مغاغة في الواقعة.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا تلقى بلاغا من رفعت عبدالرسول، مدير مكتب التأمينات الاجتماعية – فرع مغاغة، بقيام مجهولين بإزالة أحد جدران المكتب وسرقة محتويات الخزينة بقيمة مليون و800 ألف جنيه، تتعلق بصرف معاشات المواطنين عن شهر مايو.

تم تكليف فريق بحثي برئاسة العميد حمدي رفعت، رئيس فرع البحث الجنائي بشمال المنيا، والمقدم عمر عامر، رئيس مباحث مغاغة، وبالبحث والتحري تبين تورط مسؤول بالمكتب يدعي «ر. س. ع – 58 سنة» قام بارتكاب الواقعة، مستغلا الأجازة الأسبوعية واستعدادات المكتب لصرف مستحقات أصحاب المعاشات .

وكشفت كاميرات المراقبة قيام المتهم بأعمال صيانة وهمية لخطوط مياه الشرب والصرف الصحي، وإزالة جزء من جدران الحوائط ودخول المكتب، واستخدام نسخة من مفاتيح الخزينة كانت بحوزته أثناء عملة أمين خزينة، وسرقة المحتويات.

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تحرر محضرا بالواقعة وتجري النيابة العام برئاسة شريف الجمال، مدير نيابة مغاغة، تحقيقات موسعة في الواقعة.