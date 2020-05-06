شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بـ«عزل الأقصر»: إسنا تخطو بثبات في تحقيق أعلى نسبة شفاء من الكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام فتحي، طبيب بمستشفى إسنا التخصصي، «أحد أبطال الجيش الأبيض» الذين شاركوا بالعمل في أول مراحل استقبال المستشفى الحالات المصابة بفيروس كورونا، إن مستشفى إسنا تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدف منها في ارتفاع نسب معدلات الشفاء للمصابين بالفيروس وانخفاض نسب الوفيات، والتي لا تتعدى 3%؜ من الإجمالي العام على مستوى كافة مستشفيات العزل، مؤكدًا أن ذلك تحقق نتيجة عدد من العوامل.

وأضاف «فتحي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن أهم تلك العوامل تتمثل في أن مستشفى إسنا التخصصي الجديد مجهز على أعلى مستوى، إذ يتوافر فيه كل الإمكانيات من أجهزة، فيوجد به 17 جهاز تنفس صناعي، و3 عنايات مركزة باطنية وجراحية، مع وجود فريق طبي متميز جدًا من أطباء العناية المركزة والطوارئ والجراحات المتخصصة كالتجميل والعظام والنسا والتوليد، بقيادة د. شريف موسى، أخصائي العناية المركزة.

وأوضح الطبيب حسام فتحي أن العامل الثاني لنجاح مستشفى إسنا هو التميز في جانب الدعم النفسي للمرضى والطاقم الطبي، لافتًا إلى أن بداية الأمر كان ذلك يتم بشكل فردي من الأطباء والتمريض، وكان لنا السبق في هذا الأمر مؤخرًا، إذ قامت وزارة الصحة نتيجة إيمانها بدور العامل النفسي للمرضى في سرعة التعافي بندب استشاري طب نفسي إلى جميع مستشفيات العزل، وهو الذي تولى مهمة التحدث إلى المرضى، وكذلك الأطقم الطبية لرفع الروح المعنوية، وبث التفاؤل والإقبال على الحياة والرغبة في التعافي، كذلك علاج أي مشاكل نفسية كالاكتئاب والأرق.

وأضاف أن الفريق الطبي ملتزم كل الالتزام بكل وسائل وأساليب مكافحة العدوى والوقاية الشخصية بالمعايير العالمية، تحت إشراف نخبة من خبراء مكافحة العدوى على رأسهم د. إلهام محمد، استشاري مكافحة العدوى ومدير عام المستشفى، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر للحالات المصابة نتيجة مخالطة أو سفر للخارج أدى إلى المقاومة المبكرة، وبالتالي التعافي بشكل أفضل وأسرع وأقل عرضة لأي تعقيدات مرضية، مع اتباع بروتوكول وزارة الصحة وإرشادات منظمة الصحة العالمية وتجربة الأدوية الجديدة، بإشراف من وزارة الصحة وتوصياتها، موضحًا أن الالتزام بنظام غذائي مميز تحت إشراف متخصصين في التغذية العلاجية يشتمل على كل العناصر الغذائية المطلوبة لدعم المناعة للمرضى وتحسين حالتهم المزاجية.

وشدد فتحي على أن الفريق الطبي في المستشفى يهتم بالجانب الاجتماعي والبعد العاطفي للمرضى والطاقم الطبي، كالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، وتعليق الزينة والفوانيس والمناسبات الاجتماعية كعيد الأم وعيد العمال وكذلك التهنئة بأعياد الميلاد والزواج وغيرها عن طريق تشغيل الأغاني وتقديم الهدايا التذكارية.

وأكد الطبيب حسام فتحي أن أسلوب العمل بين أفراد الطاقم الطبي، يتمتع بالنظام الصارم وتوزيع المهام بالشكل الأمثل والمتابعة عن كثب لآليات تنفيذ تلك المهام بشكل دوري وحازم، فهدفنا تحقيق 100% من كفاءة العمل الطبي والخدمة المقدمة للمرضى على كل المستويات العلاجية والنفسية وحتى الاحتياجات الشخصية، مشيرًا إلى التناغم والروح الطيبة بين أفراد الفريق الواحد فالكل يعي تمامًا مدى أهمية دوره في نجاح المنظومة كاملة من أطباء وتمريض وعمال أمن، فالكل يصطف على قلب رجل واحد لإعلاء المصلحة العامة للمرضى والحب والانتماء للوطن بالرغم ما نعانيه من ضعف وقلة التقدير المادي والمعنوي.

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وأشار إلى أن البداية تكمن في تصنيف المرضى المصابين بالكورونا على أي درجة إصابة هل بسيطة أو متوسطة أو خطرة بالترتيب، ثم يتم حجزهم إما في الأقسام الداخلية أو العناية المتوسطة أو العناية المركزة، ويكون مرضى الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والقلب عرضة لتفاقم ومضاعفات هذه الأمراض نتيجة إصابتهم بالكورونا، وتكون متابعة هذه الأمراض عن كثب من أولوياتنا، لافتًا أن مريض الضغط والسكر يتم قياس العلامات الحيوية مع السكر باستمرار على مدار اليوم للمحافظة على ضغط َالسكر في المستوى الطبيعي، وتنظيم التغذية الخاصة بهم من تقليل السكريات والأملاح وإلزامهم بتناول كميات كبيرة من المياه والعصائر الخالية من السكر، وأخيرًا تدعيم العامل النفسي لهم لأنهم الأكثر عرضة للاكتئاب والأرق.