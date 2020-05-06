شكرا لقرائتكم خبر عن متى تحدث المنسي عن عشماوي؟ زوجة الشهيد تجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت منار سليم، زوجه الشهيد أحمد صابر المنسي، عن سعادتها، بتجسيد قصه حياه زوجها في مسلسل «الاختيار» الذي يعرض على الفضائيات المختلفة.

وقالت منار خلال لقاء لها مع برنامج «MBC Trending»، المذاع عبر شاشة «MBC 4»: «كنت بعد الساعات وأنا بستني المسلسل وكلنا بكينا عند مشاهدته وكانت مشاعرنا ما بين الفرحة والحزن والفخر».

وأكدت أن الفنانة سارة عادل تجسد شخصيتها ببراعة، إذ سألتها عن أدق التفاصيل في حياتها قبل بدء العمل في المسلسل من حيث تسريحة الشعر والملابس.

وقالت زوجة الشهيد، إن الفنان أمير كرارة، سألها عن أدق التفاصيل في حياة الراحل الشهيد أحمد المنسي، وتابعت: «طلب مني تصوير جميع ملابس الشهيد الصيفي والشتوي حتى الحذاء».

وأكدت أن «كرارة» أنسب شخص للقيام بدور زوجها الشهيد أحمد المنسي من حيث الملامح والمرحلة العمرية، وقالت: «أمير كرارة طلع كمان من مواليد برج الميزان زي أحمد الله يرحمه».

وقالت إن «المنسي» لم يكن يتحدث عن الإرهابي هشام عشماوي داخل المنزل، إلا عندما تم إثبات تورطه في عمليات إرهابية كثيرة ضد الجيش، وأضافت: «طبعا عاملة حساب لحظة استشهاد المنسي في أحداث المسلسل، أنا سمعت اللي حصل وبكينا عليها كلنا، فما بالكم لما نشوفها بقى».

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وقال حمزة المنسي، ابن الشهيد أحمد المنسي خلال اللقاء، «بابا كان بيهزر معايا وأنا صغير، لكن لما كبرت مكنش بيهزر معايا كتير، عشان كان عايزني أبقى راجل»، مؤكداً على رغبته في ان يكون ضابطاً، وأشارت منار سليم، إلى أنها تتمنى أن يصبح ابنها ضابطا بالجيش ليكمل مسيرة والده قائلة: «عشان يجيب حقه وحق اللي زيه».