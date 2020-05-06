شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «عزل العجمي» أثناء مرورها على مرضى كورونا: «معنديش حاجة اسمها كله تمام يا دكتورة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمي المركزي المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا «كوفيد- 19» في الإسكندرية، جولة ميدانية للاطمئنان على صحة المرضى وأحوالهم ورصد مدى رضاهم على الخدمة الطبية المقدمة من الطاقم الطبي والتمريضي خلال فترة احتجازهم لتلقى العلاج بالمستشفى، وكذا التأكد من تجويد الخدمة من عدمه.

وقالت «ميرفت»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن سياسة «كله تمام يا دكتورة» غير واردة في قاموسها الإداري والوظيفي على الإطلاق، الأمر الذي يجعلها تحرص على متابعة أحوال المرضى على الطبيعة بشكل دوري دون الانتظار إلى التقارير المكتبية، مشيرة إلى أنها قامت بالمرور على جميع المرضى، أمس من الساعة الواحدة ظهراً وحتى أذان المغرب، للاطمئنان على الجميع والتعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم، سواء الطبية أو الغذائية أو الإدارية.

وأوضحت أنها قامت بتوزيع «وجبات وباتيهات وكيك وحلويات» كانت بحوزة الأطباء على المرضى من خلال الدخول لكل مريض بغرفته الخاصة وسؤاله عن الخدمة الطبية المقدمة له ومدى رضاه عنها من عدمه، مشيرة إلى أن الجميع أثنى على الخدمة الطبية والتعامل مع جميع أفراد الطاقم الطبي والتمريضي والعمال.

وشددت على توافر المستلزمات الطبية والأدوية والوجبات الغذائية داخل المستشفى. واختتمت زيارتها للمرضى بمداعبتهم، قائلة لهم: «يلا بقى عايزاكم تهزموا الفيروس وتطلعوا بالسلامة علشان نتصور سوا كلنا في الشمس برة المستشفى».

مستشفى عزل العجمي

مستشفى عزل العجمي

مستشفى عزل العجمي