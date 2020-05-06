شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يبحث مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا تحديات مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من نظيرته الجنوب أفريقية "ناليدي باندور".

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تضمن التباحث حول أنشطة واجتماعات الاتحاد الأفريقي اتصالاً بتسلم جنوب أفريقيا رئاسته من مصر شهر فبراير الماضي، فضلاً عن تناول عدد من القضايا الأفريقية محل الاهتمام المُشترك.

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وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين بحثا كذلك التحديات الناتجة عن جائحة فيروس "كورونا" المُستجد، حيث تم التأكيد على أهمية تنسيق وتضافر كافة الجهود للتصدي للآثار الناجمة عنه على الصعيد القاري. كما تناول الوزيران سُبل تعزيز مسار التعاون الثنائي بين مصر وجنوب أفريقيا.