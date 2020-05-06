شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. استمتع بمشاهدة السوبر مون لمدة ثلاثة أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستطيع هواة الفلك ان يرو القمر العملاق لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاربعاء وهو نفسه بدر شهر رمضان ، على أن يصل مرحلة البدر التام الخمس ويطلق عليه البدر العملاق أو السوبر مون .

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل ظهور القمر البدر العملاق، في نقاط مبسطة كما يلى:

- القمر سيبدو للناظرين بدرا من اليوم الأربعاء

- يرى الناظرون القمر بدرا لمدة 3 أيام متتالية هي 6 و 7 و 8 مايو

- يطلق عليه القمر العملاق، السوبر مون الأخير لهذا لعام وهو نفسه بدر شهر رمضان

ـالبدر الكامل التام سيكون يوم 7 مايو

- عندما تكون نسبة الإضاءة 97% أو أقل قليلا يراه الإنسان بدرا أيضا وهو ما سيتضح يومى 6 ، 8 مايو

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ـ في هذه المرحلة يكون القمر في منطقة الحضيض بمداره أى تكون مسافته أقل من 370 ألف كم من الأرض

- يزيد حجمه بنسبة 14% وإشراقه بنسبة 30% عن البدر العادي