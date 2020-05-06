شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أكثر من 40 تاجراً فى السوق المغطاه بتركيا عقب إصابتهم بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام تركية أنه بسبب فيروس كورونا ، تم إغلاق العديد من مراكز التسوق ، خاصة تلك الموجودة في المدن الكبرى، ومؤخراً تم إغلاق السوق المغطى ، أحد أقدم مراكز التسوق في العالم ، منذ حوالي 44 يومًا.

وذكر موقع "سوبر خبر:، فان اول حالة اصابة لفيروس كورونا في السوق المغطاه كانت لاحد صائغي المجوهرات .وقد مات هذا الصائغ في سرية تامة دون الفصح عن اصابته.

وبعد هذه الحالة ، تم تطهير السوق 3 مرات من قبل جمعية التجار وبلدية الفاتح وبلدية اسطنبول الكبرى.، غير انان 40 من التجار في السوق المغطاه قد فقدوا حياتهم من خلال اصابتهم بفيروس كورونا.

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ومن جانبه قال مدحت سنجار، رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركي، إنه داخل حزب العدالة والتنمية في تركيا، حزب أردوغان هناك صراعات داخلية، ولكن الصراعات عبارة عن أشياء سرية تحدث في الداخل وغير معلنة، وتوجد صراعات بين وزير الداخلية وأردوغان لرفض هذه الصراعات الداخلية التي قد تصل للصراعات المسلحة أيضًا.

وتابع، أنه منذ 2015 توجد حروب سياسية بين الأكراد والممثلين السياسيين لأردوغان موضحًا أنه في يوليو 2015 كان هناك انتخابات برلمانية وقام الحزب الذي يقوم برئاسته بالحصول على أغلبية الأصوات، ولكن أردوغان أغفل هذه الانتحابات وأعاد الانتخابات مرة أخرى، ومنذ ذلك الحين يوجد تحول دائمًا وممنوعات كثيرة وعمليات ضد السياسيين العاملين معنا، وهناك الكثير من الجماعات قد قام أردوغان بتنحيتهم جميعًا وتجنيبهم هذه العملية حتى فيما يخص العمل الحكومي حيث قام برفدهم من عملهم، وقام بالكثير من الحروب السياسية ضد الكرد في سوريا.