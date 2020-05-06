فيديو.. النصب باسم كورونا.. أساليب الاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن ظهر فيروس كورونا المستجد في مصر، ظهرت معه أساليب عديدة للاحتيال والنصب على مواقع التواصل الاجتماعى مستغلة عوز المواطنين وحاجتهم للاطمئنان على أنفسهم وذويهم.
آخر تلك الحيل ما حذرت منه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب من وجود صفحات وهمية تدعي أنها فرق طبية للمرور علي المنازل لإجراء الكشف علي المواطنين وتحاليل لفيروس كورونا مقابل الحصول علي مبلغ قدره 500 جنيه للتحليل الواحد.
الفيديو التالي يستعرض تفاصيل عمليات النصب والاحتيال التي تتم تحت هذا الستار.
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