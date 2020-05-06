شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس : فيروس كورونا ليس مبررا لاستغلال العمال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البابا فرنسيس إنه يتعين على أصحاب الأعمال احترام كرامة العمال، وخاصة المهاجرين على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة تفشي فيروس كورونا.
وقال البابا في ختام عظته العامة التي ألقاها يوم الأربعاء من المكتبة البابوبة بدلا من ساحة القديس بطرس بسبب إجراءات العزل العام المفروضة في إيطاليا "صحيح أن أزمة (كورونا) تؤثر على الجميع لكن يجب احترام كرامة الناس".
وقال البابا ، إنه تلقى العديد من الرسائل التي تتحدث عن مشاكل العمالة في عيد العمال في الأول من مايو، أيار وهو اليوم الذي تحتفل فيه أغلب الدول بحقوق العمال، وأضاف "لذا سأضم صوتي إلى أصوات هؤلاء العمال وكل العمال المستغلين. أتمنى أن تمنحنا الأزمة فرصة كي نضع كرامة الإنسان والعمل في بؤرة اهتمامنا".
وأشار بشكل محدد إلى الاستغلال الذي يتعرض له المزارعون في إيطاليا، ومعظمهم من المهاجرين.
وفي الأسبوع الماضي، ألقى القبض على ثلاثة من أصحاب المزارع ومهاجر من جامبيا بتهم استغلال نحو 50 من المزارعين المهاجرين في منطقة بوليا بجنوب إيطاليا.
وفي حادثة أخرى وقعت مؤخرا، اعتقل ثلاثة ألبان من رجال العصابات يعملون في مصنع للنبيذ في شمال إيطاليا في اتهامات بإجبار العمال على العمل لما يصل إلى عشر ساعات يوميا دون راحة ودفع أجور زهيدة لهم.
رفع البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الصلاة لأجل الصحفيين الذين يعملون في ظل حالة طوارئ فيروس كورونا.
وفي وقت إعلان نية الصلاة خلال قداس الصباح المعتاد بمحل إقامته بالفاتيكان (كازا سانتا مارتا)، والذي يتم بثه فيديوياً، قال البابا "لنصل اليوم من أجل الرجال والنساء الذين يعملون في وسائل الإعلام، في وقت انتشار الوباء الذي يخاطرون فيه كثيراً".
وخلص البابا الى القول، إن "العمل كثير، فليساعدهم الرب في هذا العمل لنقل الحقيقة دائماً"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.
ورحب بابا الفاتيكان، بالدعوة التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، للصلاة من أجل الإنسانية في 14 مايو الجاري، وذلك للدعاء إلي الله أن يساعد البشرية في التغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلا "فلتتذكروا: أنه في 14 مايو ، سوف يتحد جميع المؤمنين معًا، مؤمنين ذوى ديانات مختلفة، للصلاة والصوم والقيام بأعمال خيرية".
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