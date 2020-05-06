شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. 950 مليون جنيه تكلفة تعقيم لجان الثانوية والدبلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها إعلان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تكلفة إجراء امتحانات الشهادات للثانوية العامة والدبلومات، إضافة إلى معلومات عن الغواصة S43 المنضمة حديثا للقوات البحرية المصرية، ودفن جثمان الشيخ الطبلاوى في مقابر الإباجية بالقاهرة.

وزير التعليم: 950 مليون جنيه تكلفة تعقيم لجان الثانوية والدبلومات الفنية

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تكلفة إجراء امتحانات الشهادات للثانوية العامة والدبلومات الفنية فى اللجان، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات يبلغ 1.4 مليون طالب سيؤدون الامتحانات على مدار 20 يوما، وأن تكلفة التعقيم والإجراءات الوقائية والاحترازية خلال تلك الفترة ستبلغ 950 مليون جنيه.

الداخلية تحبط تهريب 100 طربة حشيش بقيمة 1.3 مليون جنيه بمطروح

نجحت مكافحة المخدرات في ضبط عناصر تشكيل عصابى بمطروح لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 100 طربة لمخدر الحشيش، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.

الحكومة تستعد لمواجهة ارتفاع نسبة البطالة لـ10% بسبب تداعيات فيروس كورونا .. رصد مبكر لأبرز تحديات سوق العمل.. خطة التنمية تستهدف زيادة مساهمة القطاعات كثيفة العمالة.. وحوافز متنوعة لدمج الاقتصاد غير الرسمى

تعد البطالة من أكثر الآثار الناتجة عن أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا، ولكن الحكومة فى خطتها للتنمية لعام 20/21، رصدت الوضع وقدرت خطورته، ووضعت فى خطتها عددا من الإجراءات لمواجهة البطالة والحد من آثارها.

20 معلومة خطيرة عن الغواصة S43 المنضمة حديثا للقوات البحرية المصرية

أعلنت القوات المسلحة المصرية وصول الغواصة إس 43 من طراز 209 /1400، ألمانية الصنع، إلى قاعدة الإسكندرية البحرية.

نجيب ساويرس لـ CNBC:ربما لن يجدوا علاجا لكورونا فلماذا نظل محبوسين بالمنزل

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إنه سيشترى شركة طيران، ليعارض بذلك الملياردير الأمريكى وارين بافيت الذى أعلن أن بيركشاير هاثاواى باعت كل حصصها فى شركة الطيران فى الاجتماع السنوى للشركة يوم السبت الماضى.

الداخلية تحبط تهريب 20 قطعة أثرية بنقوشات هيروغليفية فى الفيوم

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على شخصين بالفيوم وبحوزتهما بعض القطع يشتبه فى أثريتها بقصد الاتجار، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط مُتجرى وحائزى القطع الأثرية.

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دفن جثمان الشيخ الطبلاوى في مقابر الإباجية بالقاهرة.. فيديو

وارى الثرى جثمان الشيخ محمد محمود الطبلاوى، حيث دفن الراحل في مدفنه بمقابر الأباجية جنوب القاهرة، بحضور عدد كبير من الأقارب ومحبى الشيخ وقراء نقابة القراء والمشايخ أصدقاء الراحل.

نبى الله إلياس من أنت؟.. العلماء اختلفوا حول نسبه وهويته وهل مات أم بعث حيا.. مفسرون: هو إيليا نبى التوراة.. ومؤرخون: إدريس أو الخضر ومن نسل هارون و موسى وابن عم إليسع.. وباحث: مستوحى من أسطورة فارسية

فى تراجع عن التصريحات السابقة، قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الأربعاء، إنه ليس هناك دليل يؤكد أن فيروس كورونا تسرب من مختبر صيني، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية.

بومبيو يتراجع: ليس هناك دليل يؤكد أن فيروس كورونا تسرب من مختبر صينى

فى تراجع عن التصريحات السابقة، قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الأربعاء، إنه ليس هناك دليل يؤكد أن فيروس كورونا تسرب من مختبر صيني، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية.

ارتفاع أسعار الذهب فى مصر 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 746 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى مصر بقيمة 5 جنيهات لتسجل 746 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر خام الذهب عالمياً فوق 1700 دولار للأوقية.

إيران تعلن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 6418 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا إلى 6418 ، كما ارتفعت عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 101650 حالة، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة اليوم ولمدة 72 ساعة وتراجع نشاط الرياح

كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فترة عدم الاستقرار التي تعرضت لها البلاد انتهت بعد أن شهدت أغلب الأنحاء انخفاض في درجات الحرارة، ونشاط للرياح على اغلب الأنحاء أمس الثلاثاء أدت لاضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.