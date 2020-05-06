شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الليبية تنقل عشرات المصريين العالقين إلى منفذ "امساعد" البرى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الداخلية الليبية التابعة للحكومة المؤقتة، في نقل عدد من المصريين العالقين في بعض المدن إلى منفذ امساعد البرى، وذلك تنفيذا لأوامر رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في ليبيا، اللواء عبد الرزاق الناظورى.

وقال مسئول في وزارة الداخلية الليبية عبر فيديو – حصل الخليج 365 على نسخة منه – إن السلطات الليبية قامت بتأمين عودة 200 مواطن مصري إلى منفذ امساعد البرى، مشيرا إلى وضع خطة من قبل خلال الغرفة الأمنية المشتركة في الهلال النفطي وتشكيل قوة أمنية لتجميع العالقين المصريين في منطقة العقيلة لتأمين عودتهم إلى منفذ امساعد البرى.

Advertisements

ولفت إلى أن السلطات الليبية عملت على تجميع ما يقرب من 206 مواطن مصري وعدد 32 سيارة نقل في منطقة العقيلة، موضحا أنه يجرى تأمين نقلهم إلى منفذ امساعد البرى على الحدود المشتركة بين مصر وليبيا.

أكدت وزارة الداخلية الليبية أن سبب تواجد المصريين العالقين في عدد من مدن المنطقة الوسطى وعدم السماح لهم بالمرور إلى المنطقة الشرقية هو قرار حظر التجوال بين المدن الذى فرضته اللجنة العليا لمكافحة كورونا، معربا عن تقدير أبناء الجالية المصرية وكافة المقيمين الأجانب في ليبيا.