شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تحبط تهريب 20 قطعة أثرية بنقوشات هيروغليفية فى الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت أجهزة الأمن من القبض على شخصين بالفيوم وبحوزتهما بعض القطع يشتبه فى أثريتها بقصد الاتجار، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط مُتجرى وحائزى القطع الأثرية.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار الفيوم بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، قيام (شخصان مقيمان بالفيوم) بحيازة بعض القطع الأثرية وأخرى مقلدة وترويجها بقصد الإتجار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، أسفرت عن ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، حال ترويجهما لـ (20) قطعة "يشتبه فى أثريتها"، عبارة عن (16) قطعة لعملة ذهبية عليها نقوش مضغوطة من الجانبين ، و(2) جعران عليها كتابات هيروغليفية الأول بأبعاد (7 سم × 5 سم) والثانى بأبعاد (5 سم × 3 سم) ،و(2) تمثال لرأس آدمى ذات قاعدتين مذهبتين كلاهما بارتفاع 10 سم وبأبعاد (11 سم × 6 سم) .

وبعرض القطع المضبوطة على مفتشى آثار المنطقة أفادوا بأثريتها، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للقطع المضبوطة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.