شكرا لقرائتكم خبر عن ورحل أمير مملكة التلاوة..آخر حبات مسبحة القراء العظماء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يذكر اسمه يستدعى ذهنك تلقائيًا صورة صاحب الأسلوب المميز الذى جعله يتربع على عرش المقرئين قرابة الستين عاما.
الشيخ محمد محمود الطبلاوى شيخ المقرئين ونقيب القراء، حفر لنفسه طريقًا مميزًا جعله يستحق الوصف الذي أطلقه عليه الكاتب الكبير الراحل محمود السعدني عندما قال عنه آخر حبات مسبحة القراء العظماء.
ابن قرية ميت عقبة بمحافظة الجيزة، كان له مشوار طويل في هذا المجال، بدأه بحفظ القرآن وهو في العاشرة من عمره، ثم مقرأ فى بعض المناسبات الدينية والاجتماعية.
فما هى مسيرة آخر أمراء مملكة التلاوة الذى وافته المنية عن عمر يناهز 86 عامًا بعد صراع مع المرض؟ تابع الفيديو التالى..
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