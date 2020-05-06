شكرا لقرائتكم خبر عن سفير واشنطن فى تل أبيب: نستعد للاعتراف بالسيادة على الضفة فى غضون أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، "ديفيد فريدمان" أن فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق ومستوطنات بالضفة الغربية، مسألة إسرائيلية تتعلق بها وحدها، ملوحاً بإعطائها الضوء الأخضر لفرض السيادة على الضفة الغربية .

وأضاف فريدمان فى تصريحات خاصة لصحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الأربعاء قائلا: "نستعد للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية، خلال أسابيع ".



تصريحات فريدمان ليسرائيل هيوم

وأضاف فريدمان: "سنعترف بالسيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة، عندما توقف إسرائيل البناء في مناطق C، وتوافق على التفاوض مع السلطة الفلسطينية، حسب الخطة الأمريكية .

Advertisements

وأشار فرديمان، الى أن الولايات المتحدة الأمريكية، ليست هي من ستعلن عن فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق ومستوطنات الضفة الغربية، وأن ذلك مسألة إسرائيلية".

ومن جهته أوضح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس انه اذا أعلنت إسرائيل انها ستضم ولو سنتيمترا واحدا، فالقيادة الفلسطينية تعتبر نفسها في حل من كل الاتفاقات الموقعة بينهما. وجاءت أقواله خلال اجتماع لحركة فتح في رام الله الليلة الماضية.