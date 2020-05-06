خلال حملة أمنية.. ضبط 12 تاجر مخدرات بحوزتهم مخدرات- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عدة حملات لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ببعض المحافظات.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط شخصين (عاطل وسيدة) تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وتم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (1,250 كيلو جرام هيروين– 15 قطعة مشغولات ذهبية – 6 طلقات خرطوش – مبلغ مالي –4 هاتف محمول – ميزان).

كما ضبطت الحملات، (أحد الأشخاص) حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، بحوزته (1,500 كيلو جرام هيروين - مبلغ مالي–هاتف محمول) بقصد الاتجار.

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ونجحت الحملات في ضبط 3 أشخاص، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، بحوزتهم (550 جرام هيروين–2 دراجة نارية بدون لوحات- مبلغ مالي– سلاح أبيض - 2 هاتف محمول).

وضبطت الحملات 4 أشخاص وبحوزتهم (88 طربة لمخدر الحشيش وزنت7,400 كيلو جرام- مبلغ مالي –2 هاتف محمول).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.