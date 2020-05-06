التصريح بدفن جثة طفل سقط في ترعة أثناء لهوه بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
أمرت النيابة العامة بالعمرانية، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية في وفاة طفل بعد سقوطه في ترعة أثناء لهوه؛ للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها.
كما صرحت النيابة العامة بتشريح جثة الطفل، لمعرفة أسباب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد سقوط طفل بترعة بمنطقة العمرانية، ما أسفر عن مصرعه.
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طفل أثناء لهوه اختل توازنه، وسقط غارقا بمياه الترعة، وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وأسفرت عمليات البحث عن انتشال جثة الطفل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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