"التموين": تحرر 1051 قضية وتصادر 21 طن سكر ولحوم غير صالحة للاستهلاك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

استكملت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة، لضبط جرائم الغش التجاري اتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1051 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها: ضبط أمين عهدة فرع جملة تابع لإحدى شركات الجملة بدائرة مركز شرطة كفر صقر لحيازته كمية قدرها (13,400 طن "سكر تمويني")، غير صالحة للاستهلاك الأدمي لانتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليه، ولم يقم باتخاذ أية إجراءات من شأنها الحفاظ على المال العام، بقصد توزيعها على البدالين التموينين مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستحقين للدعم التمويني .

كما ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "غير مرخص "كائن بدائرة قسم شرطة سرس الليان لحجبه عن التداول كمية قدرها (3,600 طن سلع غذائية "دقيق فاخر - مكرونة")مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها وضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث لحجبه عن التداول كمية قدرها (2 طن سلع غذائية "أرز أبيض – سكر حر")مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها .

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كما ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لحيازته (2 طن سلع غذائية "دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وفي ذات السياق ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أبوكبير لحجبه عن التداول كمية قدرها (1500 قطعة "كمامة – جوانتي طبي"– 250 عبوة "كحول") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.

كما تم ضبط (15 قضية "في مجال التلاعب في المواد البترولية بنطاق محافظتي القاهرة، القليوبية" بـ1233 اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم ، وكذا 98895 لتر بنزين 92 – 80)قدرت قيمتها بـ"809272 جنيه")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.