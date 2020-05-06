"الأمن العام": تنفيذ 43 ألف حكم قضائي ويصادر 33 قطعة سلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 33 قطعة سلاح ناري، و109 قضية مخدرات، وتنفيذ 43618 حكم قضائي متنوع.

كما ضبط خلال 24 ساعة الأخيرة على مستوى الجمهورية، 3 تشكيلات عصابية ضموا 7 متهمين ارتكبوا 17حادث متنوع، و18 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة 204 دراجة نارية مخالفة، و17 ألف و249 مخالفة مرورية، وإعادة 7 سيارات مبلغ بسرقتهم، وفحص 71 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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