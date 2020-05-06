بـ 70 طربة حشيش.. سقوط اثنين من العناصر الإجرامية في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط مكافحة المخدرات، من القبض على اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما 70 طربة لمخدر الحشيش في الغربية، قبل ترويجهم على عملائهم خلال شهر رمضان .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" –مقيمان بمحافظة الغربية) تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بمحافظة الغربية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزتهما (70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام –مبلغ مالي –2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.