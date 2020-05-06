ضبط صاحب مصنع ملابس وشريكه بحوزتهما كمامات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت إحدى الارتكازان الأمنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد صاحب مصنع ملابس كائن بدائرة قسم شرطة حلوان، حال قيادته سيارة يستقلها آخر (شريك بذات المصنع) أثناء وقت الحظر.

وعُثر بداخل السيارة على (250 رداء طبي "مجهول المصدر" – كمية من القماش "معدة للتصنيع" – كمية من بعض مستلزمات التصنيع)، وبمواجهتهما اعترفا بتجهيز المضبوطات بورشة الأول بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لاسيما في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.